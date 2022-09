Moederbedrijf KFC koopt voor 2 miljard aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Yum! Brands heeft maandag een inkoopprogramma voor eigen aandelen aangekondigd. Het moederbedrijf van onder meer KFC en Pizza Hut wil voor maximaal 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het inkoopprogramma komt bovenop het lopende programma waarvan nog 236 miljoen dollar ongebruikt is. Het aandeel Yum! Brands opent maandag vermoedelijk bijna 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

