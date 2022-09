Schiphol vraagt om annuleren deel vluchten vandaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Schiphol heeft een aantal luchtvaartmaatschappijen met passagiers die vertrekken via Vertrekhal 3 gevraagd vandaag vluchten te annuleren tussen 16.00 uur en 23.00 uur. Dit maakte Schiphol maandag bekend. De bezetting van beveiligingspersoneel is vandaag minder dan hetgeen Schiphol bij de beveiligingsbedrijven heeft uitgevraagd. Daardoor is er een tekort aan beveiligers en neemt het aantal wachtende reizigers toe, met name in Vertrekhal 3, aldus Schiphol. "Schiphol had na weken van verbetering niet verwacht deze maatregelen nog te moeten nemen. Medewerkers in de terminal werken met man en macht om te zorgen dat iedereen op reis kan vandaag, maar helaas bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen door lange wachttijden", stelde het bedrijf in een verklaring. Bron: ABM Financial News

