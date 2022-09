Bank of America blijft somber over Unibail-Rodamco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het Underperform advies voor het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield herhaald, omdat de winstgroei in de tweede helft van het jaar zal afvlakken. De stijgende rente zal de vastgoedwaarderingen drukken en de hoge inflatie zet meer druk op de huurders in de winkelcentra van het winkelvastgoedbedrijf. Ook de deadline om in 2023 de Amerikaanse bezittingen te verkopen, is een risico dat volgens de analisten nog niet goed wordt weerspiegeld in de aandelenkoers. De analisten zien een neerwaarts koerspotentieel voor het aandeel van 11 procent tot 45,00 euro. De relatief goede prestatie tegenover sectorgenoten dit jaar zou daarmee weer kunnen verdampen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.