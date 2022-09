Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door de centrale banken. De Europese Centrale Bank verhoogde op donderdag de rente met een historische 75 basispunten, evenals de Bank of Canada. Agressieve opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell, dat de Amerikaanse centrale bank niet moet aarzelen om de inflatie agressief aan te pakken, versterkte het besef in de markt dat de financiële voorwaarden verder zullen worden aangescherpt.

Analist Corné van Zeijl presenteerde de nieuwe maandenquête voor de camera van ABM Financial News. Beursexperts zijn voor september nog somberder gestemd, zo bleek uit de enquête.

Van de experts rekent liefst 64 procent op een daling. En minder dan 20 procent denkt dat de AEX zal stijgen.

"In de afgelopen 285 maanden dat deze enquête is gehouden, is een dergelijke mate van somberheid een zeldzaamheid", zei Van Zeijl in een toelichting. "De aanstaande recessie, de oplopende inflatie en de centrale banken die daartegen ageren, de problemen in China. Genoeg om over te somberen."

Klik hier voor: beursexperts extreem somber maar Shell doorstaat storm

Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International denk dat de kans groot is, dat we een periode van verhoogde volatiliteit ingaan, waarbij risicovolle activa zwaar op de proef zullen worden gesteld, omdat zowel de fundamenteel economische omstandigheden als de marktwaarderingen met tegenwind te maken krijgen.

"Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de verwachtingen van een soepeler beleid in de kiem gesmoord, in Europa dijt de energiecrisis uit en China blijft worstelen met complicaties van zijn coronabeleid", zei Schepers.

Fidelity verwacht dat in de huidige cyclus de rente in de VS waarschijnlijk zal uitkomen op 4 procent. "Dit verhoogt wel het risico op een zogenaamde harde landing", waarschuwde Schepers.

En het agressieve Fed-beleid heeft ook gevolgen voor de ECB. "De centrale bank worstelt met de gevolgen voor de euro als het beleid te veel gaat verschillen met dat van de Fed", zei Schepers.

Klik hier voor: risicovolle aandelen zwaar op de proef gesteld

Groeiaandelen worden op iets langere termijn weer interessant, denkt CIO Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management maandag voor de camera van ABM Financial News.

In een zoektocht naar interessante aandelen komt Van den Heuvel uit bij bedrijven met een heel sterke groei-agenda. Een interessante naam vindt hij Meta. Die kan lang blijven groeien, heeft weinig arbeid nodig, terwijl er ook heel veel kapitaal wordt gegenereerd. "De oude industrie heeft het lastiger nu de rente wat hoger is", zei hij.

Klik hier voor: groeiaandelen worden weer interessant

Tot slot boog beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management zich over het inflatievraagstuk. De feitelijke inflatie in de eurozone bereikte in augustus met 9,1 procent opnieuw een record, maar nog zorgwekkender voor de Europese Centrale Bank zijn de tekenen dat de inflatoire effecten van de energieschok zich blijven verbreden, zei hij.

Meer dan de helft van het inflatiemandje bevindt zich boven de 8 procent en de kerninflatie is opgelopen tot 4,3 procent.

"Dit heeft de druk op de ECB opgevoerd en de markten rekenen steeds meer op een verhoging van de rente met 75 basispunten aanstaande donderdag", aldus de beleggingsstrateeg.

Afgezien daarvan bevindt de ECB zich in een moeilijke positie, vindt Juvyns. Pogingen van regeringen om consumenten te beschermen tegen hogere energieprijzen kunnen betekenen dat het fiscale beleid en het monetaire beleid vanuit inflatieperspectief in tegengestelde richtingen werken. Als verdere fiscale stimuleringsmaatregelen een recessie moeten voorkomen, dan zou dit dus het risico vergroten dat de ECB de rente tot in 2023 moet blijven verhogen.

Klik hier voor: ECB in heel lastig parket