Video: werkgevers worden voorzichtiger met aannemen personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Werkgevers kunnen de komende maanden wel eens een stuk voorzichtiger worden met het aannemen van nieuw personeel, nu Rusland de export van gas naar Europa heeft stilgelegd. Hiervoor waarschuwt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone daalde in augustus tot 48,9 en bereikte daarmee de laagste stand in 18 maanden. Vooral de nieuwe orders toonden verslechtering. Dat duidt erop dat de inflatiedruk en de daaruit voortvloeiende druk op de reële inkomens de vraag blijven afremmen, aldus Juvyns. De werkgelegenheid is intussen blijven toenemen. "Belangrijk is echter dat het tempo van de banengroei tussen juli en augustus is vertraagd door een geringer ondernemersvertrouwen." Door de aankondiging van Rusland dat het de levering van Nord Stream-gas aan Europa voor onbepaalde tijd zal stoppen, en de verslechterende economische vooruitzichten voor Europa, zou de bereidheid van werkgevers om personeel in dienst te nemen de komende maanden verder kunnen afnemen, voorziet de expert van JPMorgan. Daardoor bestaat het risico dat de werkgelegenheidscomponent in navolging van de nieuwe orders tot onder de 50 daalt, op krimpniveau. Klik hier voor: werkgevers worden voorzichtiger met aannemen personeel Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.