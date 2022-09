Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, en ligt zo op koers voor de vierde stijging op rij, in afwachting van inflatiecijfers later deze week.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen.



De Amerikaanse futures nemen het momentum over van Azië en Europa, zei Naeem Aslam van AvaTrade.

De Amerikaanse inflatiecijfers voor augustus werpen hun schaduw vooruit. Het cijfer van dinsdag zal cruciaal zijn voor het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week.

"Voor de rest van de week is er maar één focuspunt en dat is het inflatierapport morgen, het laatste voor de vergadering van de Fed op 21 september", stelde Deutsche Bank. Omdat de centrale bank geen uitspraken meer doet, zal er wat minder gebabbeld worden over het rentebesluit op de markten, verwacht de analist.

De CME FedWatch Tool laat zien dat 90 procent van de markt uitgaat van een verhoging met 75 basispunten, en dat maar 10 procent rekent op een verhoging met 50 punten.



De olieprijs stijgt. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 87,66 dollar, terwijl een november-future Brent 1,0 procent goedkoper werd op 93,85 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0190. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0048 op de borden.

Danske Bank verwacht dat de euro de winst tegenover de dollar niet zal kunnen vasthouden. De renteverhoging door de ECB met 75 basispunten trok de rentecurves van de VS en Europa wat minder ongelijk, maar Danske Bank denkt dat de euro de uitlaatklep zal worden voor de energiecrisis in Europa aankomende winter.

Bedrijfsnieuws



De activistische beleggers Dan Loeb zal Disney niet meer pushen om zijn populaire sportzender ESPN af te stoten. Disney CEO Bob Chapek kondigde afgelopen weekend aan dat deze zender juist een grote groeimotor voor Disney zal worden.

Creditcardbedrijven Visa, Mastercard en Amex gaan een nieuwe code hanteren voor winkels die vuurwapens verkopen. Dat is een overwinning voor de voorstanders van beperkingen op de wapenverkoop in de Verenigde Staten. Die dringen aan bij de financiële industrie om meer te doen om massale schietpartijen in het land te voorkomen.

Deere gaat miljarden dollars investeren in zelfrijdende tractoren en slimme sproeiers voor landbouwgewassen. Het bedrijf dat al decennia de dominante leverancier is van tractoren en oogstmachines in de VS, wil nu ook dominant worden in software die de landbouw efficiënter en productiever kan maken.

Apple introduceert een nieuwe optie voor smartphones: het rechtstreeks zenden van korte noodberichten naar satellieten voor telefoons die geen bereik hebben op het mobiele netwerk. De nieuwe dienst zal in eerste instantie alleen in de VS en Canada worden aangeboden.

De oprichter van Nikola staat terecht voor effectenfraude, omdat hij zou hebben gelogen over de ontwikkeling van klimaatvriendelijke technologie door het bedrijf, dat uitstootvrije vrachtwagens maakt.

Een hittegolf in de VS heeft oogsten beschadigd, waardoor er minder bladgroente en fruit in de supermarktschappen ligt. Zo zijn watermeloenen schaars in New York.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,5 procent tot 4.067,37 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 32.151,71 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 12.112,31 punten.