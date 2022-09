Optimisme overheerst op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur duidelijk hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 424,39 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,6 procent op 13.295,51 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,2 procent op 6.288,72 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,3 procent hoger op 7.444,71 punten. De beurzen lagen sinds medio augustus fors onder druk, maar daar kwam afgelopen week verandering in, zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. “Het sentiment lijkt onder meer te profiteren van sterk dalende olie- en gasprijzen”, aldus de specialist. In Europa belooft het een rustige handelsdag te worden, denkt Blekemolen. Maar morgen staat het Amerikaanse inflatiecijfer op de rol. Dit cijfer moet volgens de specialist “uitwijzen of de renteverhogingen al effect hebben op de consumentenprijzen”. Als de inflatie snel lijkt of te koelen, zou de Federal Reserve volgende week de rente met 50 basispunten kunnn verhogen, in plaats van de verwachte 75 punten, meent Blekemolen. De CME FedWatch Tool laat zien dat 90 procent van de markt uitgaat van een verhoging met 75 basispunten, en dat maar 10 procent rekent op een verhoging met 50 punten. Het Europees inflatiecijfer volgt pas vrijdag. Op macro-economisch vlak was het een rustige ochtend. De Britse industriële productie is in juli iets vertraagd. Olie wordt iets duurder. Een vat WTI kost 87,47 dollar, ofwel 0,8 procent meer. Een vat Brent stijgt 0,9 procent tot 93,67 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0132. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0086. Bedrijfsnieuws Het is een rustige handelsdag, met weinig bedrijfsnieuws. In Frankrijk keldert Orpea met liefst 20,2 procent. De uitbater van zorghuizen waarschuwde vanochtend dat de terugval van de bedrijfsresultaten waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar zal aanhouden. De marge zou in de tweede jaarhelft nog lager uitvallen dan in de eerste zes maanden, toen de marge al onder druk stond. Koplopers vandaag zijn de staalbedrijven. Zo wint ArcelorMittal 4,1 procent en Aperam 4,9 procent. HelloFresh daalt 1,7 procent na melding van een E.coli-besmetting afgelopen zomer in de VS. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,6 procent in het groen. De S&P 500 index steeg vrijdag 1,5 procent tot 4.067,37 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 32.151,71 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 12.112,31 punten. Bron: ABM Financial News

