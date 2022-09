Valuta: verzwakking dollar mogelijk niet houdbaar

(ABM FN-Dow Jones) Een vernauwing van de kloof tussen het monetaire beleid in de eurozone en de Verenigde Staten zet de dollar onder druk, maar die daling zal waarschijnlijk beperkt zijn, denkt MUFG Bank.

Nadat de Europese Centrale Bank vorige week de rente met 75 basispunten verhoogde, kwamen de verwachtingen voor de rentecurves in Europa en de VS dichter bij elkaar te liggen.

Dat is op zichzelf echter niet genoeg om de dollar aanhoudend te verzwakken, volgens analist Lee Hardman van MUFG. "De Amerikaanse rentemarkt is nog steeds vol vertrouwen dat de Federal Reserve doorgaat met zijn beleid in de rest van dit jaar van een snelle monetaire verkrapping, door op 21 september de derde renteverhoging van 75 basispunten op rij door te voeren."

De euro/dollar stijgt maandag naar 1,0190, het hoogste niveau in vier weken tijd.



Intussen maakt Wall Street zich wel zorgen over de sterke dollar, die de afgelopen weken de pariteit met de euro doorbrak en meer waard was dan de Europese eenheidsmunt.

Enerzijds is een sterke dollar goed voor de koopkracht van Amerikanen die hierdoor minder hoeven betalen voor importartikelen. Tegelijkertijd wordt voor andere landen energie duurder, net als veel andere grondstoffen die in dollars worden verhandeld op de wereldmarkt. Dit vergroot de inflatie in veel opkomende markten, die meer moeten betalen voor importgoederen en diensten, en dat vertraagt de wereldeconomie. Grote Amerikaanse bedrijven verdienen ook minder in het buitenland als de buitenlandse munten relatief minder waard worden.

Danske Bank denkt dat de euro zijn recente stijging kan kwijtraken, door de energiecrisis in Europa, net als de Noorse en Zweedse kroon.

"Overheidsbegrotingen lijken te worden klaargezet om de energieschok in Europa op te vangen, waardoor de relatieve rente, gecorrigeerd voor inflatie, relatief laag wordt gehouden. De koers van de euro blijft echter de uitlaatklep om stoom af te blazen", stelde Kristoffer Kjaer Lomholt van Danske bank. Hij verwacht dat de euro en de kronen hierdoor weer zullen dalen.