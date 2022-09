Groen Damrak aan begin handelsweek, alleen chippers in de min

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met frisse moed aan de nieuwe handelsweek begonnen.

Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,8 procent hoger op 691,72 punten.

Beleggers moeten het doen met een relatief rustige agenda. Vooral de Amerikaanse inflatie op dinsdag is een richtpunt voor de markt. De verwachting is dat de inflatie verder is gedaald, en dat zou volgens analist Naeem Aslam van Avatrade een signaal kunnen zijn dat de Federal Reserve de inflatie onder controle krijgt en mogelijk minder agressief de rente hoeft te verhogen.

De euro/dollar handelt maandag op 1,0184 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,300 procent. Olie werd een procent duurder en de gasprijs daalt verder. De TTF gasfuture noteert inmiddels ruim onder de 200 euro.

Goed nieuws was er uit Oekraïne, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Een tegenoffensief van Oekraïne lijkt flink resultaat te boeken. "Wel vergroot dit de kans op een agressieve reactie van Rusland", waarschuwt Reid.

Verder merkte investment manager Simon Wiersma van ING op dat de winstgroeiverwachtingen voor bedrijven uit de Stoxx Europe 600 index onverminderd naar boven worden bijgesteld.

"Een mogelijke economische recessie (in reële termen, dus exclusief de inflatie) is namelijk niet hetzelfde als een winstrecessie (in nominale termen). Bovendien wijzen de macrocijfers uit de VS op een redelijke economische groei en zit de angst voor een aanstaande recessie vooral tussen de oren. Daar kunnen we weinig aan veranderen, maar dat biedt wel kansen voor beleggers met een iets langere horizon."

Stijgers en dalers

In de AEX gaan ArcelorMittal en Just Eat Takeaway aan de leiding met winsten van 4,5 procent. ING wordt 3,8 procent duurder.

De enige dalers zijn de halfgeleiders, hoewel de verliezen beperkt zijn. Alleen ASMI levert meer dan een procent in.

In de AMX gaan Aperam en Basic-Fit aan de leiding met winsten van 5,2 en 5,1 procent. Alfen daalt 6,5 procent. Handelaar Bert van de Pol van Today’s Group zag geen directe aanleiding voor dit koersverlies.

Bij de smallcaps gaat Majorel aan de leiding met een winst van 3,7 procent. Fastned stijgt 3,1 procent. Accsys is de enige daler, maar wel met een koersverlies van 13,1 procent. Beleggers reageren op de update van Accsys dat het nog meer vertraging oploopt met de fabriek in Hull. Eerdere kostenramingen blijken onvoldoende en er wordt overlegd over een oplossing.