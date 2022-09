Deutsche Bank verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank denkt dat Heineken aanzienlijk meer kan gaan investeren in reclame en promotie, op basis van de kostenbesparingen die het bedrijf heeft aangekondigd, en verhoogde het koersdoel van 114,00 naar 116,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Ook kan het EBIT-resultaat aanzienlijk hoger uitvallen dan de huidige consensusverwachting, denkt Deutsche. Als Heineken slechts een kwart van de 2 miljard aan kostenbesparingen zou herinvesteren, zou het budget voor reclame en promotie met 25 procent omhoog kunnen. Deutsche Bank ziet daarom Heineken als een kwaliteitsaandeel dat aantrekkelijk is gewaardeerd met ruimte voor een groter reclamebudget en beter dan verwachte resultaten. Het aandeel Heineken noteerde maandag 1,2 procent hoger op 92,56 euro. Bron: ABM Financial News

