AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van ruim een half procent.

Afgelopen week steeg de AEX op weekbasis al ruim een procent naar 678,57 punten, met dank aan een forse stijging op vrijdag van 1,7 procent.

Daarmee veerden de beurzen op na een periode van flinke koersdruk, die werd gekenmerkt door zorgen over hogere rentes en een groeivertraging van de mondiale economie. Centrale banken wereldwijd moeten nu een balans zoeken tussen een krapper monetair beleid om de inflatie te temmen, zonder een toch al vertragende economie hard te treffen.

De ECB besloot donderdag nog de rente met 75 basispunten te verhogen. Het rentebesluit van de Bank of England is vanwege het overlijden van Koningin Elizabeth II naar volgende week verplaatst. Ook de Federal Reserve komt volgende week met een rentebesluit.

Van groot belang voor het Amerikaanse rentebesluit is de inflatie in de VS die dinsdag wordt gepresenteerd. Met dank aan vooral sterk gedaalde prijzen aan de pomp rekenen economen erop dat de inflatie in augustus op jaarbasis onder de 8 procent is gezakt, na een stijging van 8,5 in juli en 9,1 procent in juni.

Het scenario van een afkoelende inflatie lijkt in Europa nog niet realistisch, vanwege onder meer het afknijpen door Rusland van gasleveringen en de daaruit voortvloeiende energiecrisis. De verwachting voor de eurozone ligt op een prijsstijging in augustus van 9,1 procent, na een stijging van 8,9 procent een maand eerder.

Amerikaanse beleggers lieten vrijdag in ieder geval hun zorgen achter zich en de hoofdindices sloten voor de derde handelsdag op rij hoger. Hoofdgraadmeter S&P 500 won anderhalf procent. Analist Tom Lee van Fundstrat gaf als verklaring dat de inflatie inmiddels zijn top heeft bereikt, waardoor beleggers verwachten de Fed nu minder werk te doen heeft.

De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag in New York 3,9 procent hoger op 86,79 dollar. De future daalde op weekbasis wel nipt met 0,2 procent. In de Aziatische handel vanochtend daalt de future vrij fors met 1,7 procent.

De Aziatische aandelenmarkten, waar de Chinese- en Zuid Koreaanse beurzen de deuren gesloten houden vanwege een feestdag, volgen vanochtend het voetspoor van Wall Street en noteren hoger. Tokio en Sydney klimmen ruim een procent.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0086.

Bedrijfsnieuws

De Vereniging van Effectenbezitter stelde Philips aansprakelijk voor de miljardenschade die beleggers hebben geleden door de apneu-affaire.

Arcadis neemt het Duitse advies- en ingenieursbedrijf voor energietransitie Giftge Consult over. Het bedrijf telt 60 medewerkers.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Heineken van 114,00 naar 116,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,5 procent tot 4.067,37 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 32.151,71 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 12.112,31 punten.