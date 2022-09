Arcadis doet overname in Duitsland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis neemt het Duitse advies- en ingenieursbedrijf voor energietransitie Giftge Consult over. Dat maakte het bedrijf maandag bekend, zonder financiele details te geven. De overname versterkte de positie van Arcadis is deze sector van energietransitie, die aantrekkelijk is en snel groeit, als aanvulling op het mondiale bedrijfsgebied Resilience. Giftge Consokut telt 60 medewerkers en heeft sterke relatief met Duitse beheerders van transportinfrastructuur en energietransmissiesystemen. Bron: ABM Financial News

