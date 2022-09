Faillissementen Nederland stabiel

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in augustus vrijwel gelijk gebleven. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal failliete bedrijven steeg van 146 in juli naar 147 in augustus. In juni ging het om 163 faillissementen.

De afgelopen twee jaar schommelde het aantal failissementen tussen 100 en ruim 200 per maand. In mei 2020 was er een piek met ruim 400 failliete bedrijven, kort na het begin van de coronacrisis.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in augustus 170 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 46, tegen 22 in juli.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.