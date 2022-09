VEB stelt Philips aansprakelijk voor apneu-affaire Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft Philips aansprakelijk gesteld voor de miljardenschade die beleggers hebben geleden door de apneu-affaire. Dit maakte de VEB maandagochtend bekend. "Philips heeft relevante informatie over falende beademingssystemen jarenlang voor beleggers verzwegen. Beleggers hebben hierdoor ruim 16 miljard euro aan beurswaarde zien verdampen", aldus de VEB, die van mening is dat Philips "roekeloos is omgesprongen met de gezondheid van miljoenen patiënten". Ook beleggers zijn stelselmatig verkeerd voorgelicht. Daarmee heeft Philips de wet overtreden en grote schade veroorzaakt, vindt de VEB. De beleggersvereniging verwijt Philips dat "de onderneming voorwetenschap niet tijdig openbaar heeft gemaakt. Als Philips tijdig, open en eerlijk had gecommuniceerd, dan hadden beleggers een andere afweging gemaakt dan aandelen Philips tegen een, naar later bleek, kunstmatig hoge koers te kopen". Vanaf het moment dat Philips voor het eerst melding maakte van grootschalige problemen met beademingsapparaten, in april 2021, is de beurswaarde van Philips met ruim 27 miljard euro afgenomen. De VEB heeft becijferd dat ruim 16 miljard euro aan schade direct is te herleiden tot de gebrekkige informatievoorziening rond de apneu-affaire. De VEB geeft Philips twee weken de tijd om in gesprek te treden. Bron: ABM Financial News

