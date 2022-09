Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 91 punten voor de Duitse DAX, een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten. De aandacht van beleggers blijft gericht op de hoge inflatie en het monetaire beleid van de centrale banken. Agressieve opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell op donderdag, dat de centrale bank niet moet aarzelen om de inflatie agressief aan te pakken, en de historische renteverhoging van de ECB droegen bij aan het besef dat de financiële voorwaarden verder zullen worden aangescherpt.

Daarnaast blijft de energiecrisis de markt ook bezighouden, terwijl Europese ministers tijdens een spoedvergadering hun plannen bespraken voor een interventie op de Europese energiemarkt om de stijgende elektriciteitsprijzen aan banden te leggen.

Volgens analisten van IG lijkt de stemming over het algemeen veel positiever dan men zou verwachten in een week waarin Rusland Europa heeft afgesneden van de gastoevoer. "De verkoopgolf van eind augustus en begin september lijkt voor nu te zijn uitgeput, hoewel de bredere vooruitzichten steeds minder bemoedigend zijn", zei IG.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Franse industriële productie in juli sterker dan verwacht is gekrompen. De productie daalde op maandbasis met 1,6 procent en op jaarbasis met 0,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Financials presteerden opnieuw goed. In Amsterdam was het aandeel ING één van de uitblinkers met een koerswinst van 2,2 procent. In Parijs was dat het aandeel Société Générale met een koerswinst van 3,2 procent, op de voet gevolgd door die van BNP Paribas. In Frankfurt won het aandeel Deutsche Bank 3,2 procent en ook op de Zuid-Europese beurzen liepen de koersen van de financiële waarden op.

Hellofresh was koploper in Frankfurt met een winst van circa 4,5 procent. Fresenius steeg ongeveer 4,0 procent. Daimler Truck verloor 1,3 procent.

In Parijs won Worldline bijna 5,0 procent, Schneider Electric steeg 3,7 procent en Thales verloor 1,9 procent.

Euro STOXX 50 3.570,04 (+1,6%)

STOXX Europe 600 420,37 (+1,5%)

DAX 13.088,21 (+1,4%)

CAC 40 6.212,33 (+1,4%)

FTSE 100 7.351,07 (+1,2%)

SMI 10.900,24 (+1,0%)

AEX 685.97 (+1,7%)

BEL 20 3.663,38 (+1,1%)

FTSE MIB 22.094,56 (+1,9%)

IBEX 35 8.033,10 (+1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag zonder grote koersuitslagen, nadat vrijdag met winst het weekend werd ingegaan.

De Amerikaanse aandelenmarkten zetten vrijdag de opwaartse trend van de twee voorgaande handelsdagen voort, waarbij onder beleggers de mening heeft postgevat dat de Federal Reserve ondanks de duidelijke taal over de richting van zijn monetaire beleid alsnog zijn [agressieve] koers zou kunnen wijzigen. Markten hebben de agressieve toespraken van Fed-functionarissen inmiddels verwerkt, evenals renteverhogingen van 75 basispunten van de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank.

Analist Tom Lee van Fundstrat zei te verwachten dat de inflatie inmiddels de top heeft bereikt, waardoor de Fed uiteindelijk minder werk te doen heeft.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in juli op maandbasis minder hard zijn gestegen dan verwacht. Op maandbasis stegen de voorraden met 0,6 procent, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,8 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 25,1 procent.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 3,9 procent, ofwel 3,25 dollar, hoger op 86,79 dollar op de New York Mercantile Exchange. De oktoberfuture verloor op weekbasis 0,2 procent.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Kroger heeft een meevallend tweede kwartaal achter de rug en verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel steeg circa 7,0 procent.

Caterpillar steeg ongeveer 3,5 procent, nadat het concern een fiscaal geschil beslechte met de IRS zonder een boete te betalen.

Cineworld heeft van een faillissementsrechtbank in de VS goedkeuring gekregen voor zogenaamde 'first day relief', waardoor het bedrijf onmiddellijk de beschikking heeft over circa 785 miljoen dollar van een kredietlijn van in totaal 1,94 miljard dollar.

S&P 500 index 4.067,36 (+1,5%)

Dow Jones index 32.151,71 (+1,2%)

Nasdaq Composite 12.112,31 (+2,1%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 28.503,40 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.262,05 (+0,8%)

Hang Seng 19.362,25 (+2,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0077. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0048 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0043 op de borden.

USD/JPY Yen 143,16

EUR/USD Euro 1,0077

EUR/JPY Yen 144,28

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Augustus (NL)

06:30 Internationale handel - Juli (NL)

08:00 Handelsbalans - Juli (VK)

08:00 Industriële productie - Juli (VK)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)