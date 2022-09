Inflatiecijfers bovenaan beursagenda

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers blijven ook komende week in de ban van de centrale banken, nadat de Europese Centrale Bank afgelopen week de rente verhoogde, en nieuwe inflatiecijfers kunnen daarom op verhoogde interesse rekenen.

Het cijferseizoen is inmiddels grotendeels achter de rug en de bedrijfsagenda is vrijwel leeg.

Op maandag start de week met een serie macrocijfers uit Nederland en de industriële productie in het VK.

Dinsdag let de markt op de inflatiecijfers uit Duitsland en de VS. Ook staan in die twee landen een vertrouwenscijfer op rol. Verder letten oliehandelaren op het maandrapport van oliekartel OPEC. Het kartel en diens partners verenigd in OPEC+ zullen in oktober de productie met 100.000 vaten per dag verlagen, zo werd al eerder bevestigd. Een dag later volgt het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap en de Amerikaanse olievoorraden.

Op woensdag staan verder inflatiecijfers in het VK en de industriële productie in de eurozone geagendeerd. Ook zijn er Amerikaanse producentenprijzen.

Donderdag zou er een rentebesluit van de Bank of England zijn. Vanwege het overlijden van Queen Elizabeth II heeft de centrale bank besloten de rentevergadering te verplaatsen naar 22 september. Wellicht dat andere macrocijfers ook nog worden verplaatst.

De ECB verhoogde afgelopen week de rente met 75 basispunten en de Amerikaanse Federal Reserve doet dit woensdag 21 september vermoedelijk ook. En dat zou de Bank of England er volgens analist Stefan Koopman van Rabobank wel eens toe kunnen "dwingen" niet met 50 maar om ook met 75 basispunten te verhogen. De energiemaatregelen die de nieuwe premier Liz Truss aankondigde, zullen er volgens Koopman voor zorgen dat de inflatie niet veel verder meer zal stijgen. En daardoor is de noodzaak om hard in te grijpen ook minder groot. Rabobank blijft daarom toch rekenen op een renteverhoging van 50 basispunten.

"Het gevolg is daarentegen wel dat de economische vraag wordt gestimuleerd en dat de kans op een recessie kleiner is geworden. Daardoor zal het waarschijnlijk langer duren voordat de inflatie weer terugvalt naar 2 procent. Het betekent dat de Bank of England langer door zal moeten gaan met het verhogen van de rente", aldus Koopman.

Op donderdag is er verder een Frans inflatiecijfer. Uit de VS komen de wekelijkse steunaanvragen en staan de Empire State en Philly Fed index ingepland, net als de detailhandelsverkopen.

Op vrijdag start de dag met cijfers uit China, de industriële productie en de detailhandelsverkopen. Ook in het VK staan de detailhandelsverkopen op de agenda en uit de VS komt het consumentenvertrouwen gerekend door de Universiteit van Michigan.

Nederland

De agenda voor Nederlandse bedrijven is vrijwel leeg komende week. Op donderdag staan nog cijfers van het lokaal genoteerde Alumexx gepland.

België

Maandag zijn er nog cijfers van Fountain, donderdag van Brederode en vrijdag volgt Unifiedpost. Op donderdag houdt TINC nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering en opent Brederode de boeken.

Internationaal

Ook in het buitenland is het rustig. Maandagavond opent Oracle nog de boeken en donderdag doet Adobe dit.