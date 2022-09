Betaling klokkenluider Twitter nieuwe reden Musk om van overname af te zien

(ABM FN-Dow Jones) De betaling van circa 7 miljoen dollar die Twitter heeft gedaan aan een klokkenluider is een nieuwe reden voor Elon Musk om af te zien van de overname. Dit heeft een advocaat van de Tesla-CEO vrijdag betoogd in een brief die aan het social media bedrijf is gestuurd.

Twitter ging in juni akkoord met een schikking voor klokkenluider Peiter Zatko, hoofd beveiliging van het bedrijf voordat hij in januari werd ontslagen. De schikking werd afgerond daags voor Zatko naar buiten trad met een klacht, waarin hij Twitter beschuldigde van het niet beschermen van gevoelige gebruikersgegevens en liegen over veiligheidsproblemen.

Volgens de advocaat van Musk heeft Twitter hem niet om toestemming gevraagd om de 7 miljoen dollar aan Zatko te betalen. Afgelopen week hoorde hij voor het eerst van de schikking.

Musk zegt dat de schikking in strijd is met de voorwaarden van de fusieovereenkomst met betrekking tot betalingen die Twitter aan werknemers kan doen.

Twitter reageerde tegenover de Wall Street Journal niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Musk en Twitter zijn sinds juli verwikkeld in een juridische strijd over de overname. Musk verwijt het bedrijf een gebrek aan informatieverstrekking en misleiding over onder meer het aantal spamaccounts op het social media platform.

Twitter ontkent dit en heeft Musk aangeklaagd om de deal tegen overeengekomen voorwaarden af te dwingen. Een vijfdaagse rechtszaak staat gepland voor oktober.