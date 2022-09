'Duitsland voorbereid op gasstop Rusland' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland is voorbereid op een situatie waarbij Rusland de gastoevoer grotendeels afsluit vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis bondskanselier Olaf Scholz. Volgens de bondskanselier heeft zijn land terminals opgezet aan de Noord-Duitse kust om vloeibaar gas te importeren. “We hebben gas bespaard. We maken weer gebruik van de productiemogelijkheden van kolencentrales. Begin volgend jaar krijgen we de mogelijkheid om de resterende Zuid-Duitse kerncentrales te gebruiken als dat nodig is", citeerde Bloomberg de kanselier. De grootste economie van Europa bevindt zich in het centrum van de energiecrisis van Europa, aangezien de Russische president Vladimir Poetin de gasleveringen verlaagt als vergelding voor sancties in verband met de oorlog in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

