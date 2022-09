Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de markt het herstel voortzette na woensdag net boven de 81 dollar per vat te zijn gesloten, de laagste slotkoers sinds januari. De olieprijs sloot op weekbasis vlak tot fractioneel lager. Het herstel begon donderdag nadat de Russische president Vladimir Poetin suggereerde dat hij de leveringscontracten met Europa zou verbreken. "We zullen helemaal niets leveren als het tegen onze belangen ingaat", zei Poetin op een economisch forum. "We zullen geen gas, olie, kolen, stookolie leveren - we zullen niets leveren", zei hij. De opeenvolgende zware dalingen van dinsdag en woensdag van respectievelijk 2,6 procent en 5,5 procent voor WTI kwamen ondanks het feit dat OPEC+ maandag bekendmaakte de productie in oktober met 100.000 vaten per dag te verlagen. De rally die volgde was echter van korte duur. Daarnaast overweegt de regering Biden een nieuwe vrijgave uit de Amerikaanse oliereserves, meldde persbureau Reuters donderdag. In maart kondigde het Witte Huis aan dat de VS vanaf april gedurende zes maanden tot een miljoen vaten per dag zullen vrijgeven uit hun strategische reserves. De [wereldwijde] vraag blijft eveneens een belangrijk punt van focus, vooral vanwege nieuwe lockdowns in China. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 3,9 procent, ofwel 3,25 dollar, hoger op 86,79 dollar op de New York Mercantile Exchange. De oktoberfuture verloor op weekbasis 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

