Wall Street koerst af op hoger slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,6 procent tot 4.068,06 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 32.156,70 punten en de Nasdaq noteerde 2,2 procent hoger op 12.116,26 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten zetten de opwaartse trend van de twee voorgaande handelsdagen voort, waarbij onder beleggers de mening heeft postgevat dat de Federal Reserve ondanks de duidelijke taal over de richting van zijn monetaire beleid alsnog zijn [agressieve] koers zou kunnen wijzigen. Markten hebben de agressieve toespraken van Fed-functionarissen inmiddels verwerkt, evenals renteverhogingen van 75 basispunten van de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank. Analist Tom Lee van Fundstrat zei te verwachten dat de inflatie inmiddels de top heeft bereikt, waardoor de Fed uiteindelijk minder werk te doen heeft. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in juli op maandbasis minder hard zijn gestegen dan verwacht. Op maandbasis stegen de voorraden met 0,6 procent, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,8 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 25,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0048. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0048 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9994 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 3,6 procent hoger. Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Kroger heeft een meevallend tweede kwartaal achter de rug en verhoogde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel steeg 6,2 procent. Caterpillar steeg 3,1 procent, nadat het concern een fiscaal geschil beslechte met de IRS zonder een boete te betalen. Cineworld heeft van een faillissementsrechtbank goedkeuring gekregen voor zogenaamde 'first day relief', waardoor het bedrijf onmiddellijk de beschikking heeft over circa 785 miljoen dollar van een kredietlijn van in totaal 1,94 miljard dollar. Het aandeel, dat tevens een notering op Wall Street heeft, won 10,9 procent. Bron: ABM Financial News

