AEX toont voorzichtig herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week deels hersteld. Bij een slot op 685,97 punten op vrijdag, won de hoofdindex 1,1 op weekbasis. Een week eerder eindigde de index op 678,57 punten, toen een min van bijna 4 procent.

Vooral na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank deed de AEX het goed.

Zorgen over een krapper monetair beleid van centrale banken en economische onzekerheid blijven evenwel het beeld op de beurzen bepalen, volgens analisten van SEB. Die economische onzekerheid uitte zich deze week onder meer in veelal dalende inkoopmanagersindexen voor de mondiale dienstensector en volgens SEB "verrassend zwakke" handelsdata uit China, waar de export afgelopen maand veel minder hard groeide dan verwacht.

"Het wordt steeds moeilijker om optimistisch te blijven over de verwachtingen voor de Chinese economie in aanloop naar de wintermaanden", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een reactie, wijzend op de beperkende coronamaatregelen in het land. "Er zitten nu al 21,5 miljoen mensen opgesloten in Chengdu en er komen nieuwe beperkingen in plekken als Guiyang, de provincie Guizhou en Shenzhen. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat er een significante opleving van de Chinese economie zal plaatsvinden volgend jaar."

Ook wezen de analisten van SEB op de Europese energieprijzen, die begin deze week even flink opliepen nadat vorige week vrijdag bekend werd dat Rusland geen gas meer levert via de belangrijke Nord Stream-pijpleiding. Inmiddels dalen de gasprijzen weer.

WTI-olie werd deze week goedkoper, ondanks de prijsstijging op vrijdag. OPEC+ besloot om in oktober de productie met 100.000 vaten per dag te verlagen.

ECB vuurt bazooka af

Veel aandacht ging afgelopen week uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB verhoogde de rente met 75 basispunten. Daardoor staat de depositorente nu op 0,75 procent, de beleidsrente op 1,25 procent en de strafrente op 1,50 procent.

"De Raad heeft dit besluit vandaag genomen, en verwacht de rentetarieven verder te verhogen, omdat de inflatie nog steeds veel te hoog is en waarschijnlijk voor langere tijd boven de doelstelling blijft", zei de ECB in een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de eurozone zal dit jaar nog veel hoger uitkomen dan eerder verwacht, bleek donderdag uit nieuwe ramingen van de centrale bank. De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 8,1 procent.

"Er is een bazooka afgevuurd door de ECB", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in een reactie, maar de markt rekende hier ook op.

Voorzitter Christine Lagarde benadrukte in haar toelichting dat de ECB alles wat mogelijk is binnen zijn mandaat zal doen om de inflatie weer rond de doelstelling te krijgen van 2 procent. En dus zal de rente ook in de komende bijeenkomsten verder worden verhoogd.

Lagarde benadrukte dat er geen vaste beleidskoers is en dat de komende rentebesluiten worden genomen op basis van inkomende macrocijfers.

In het basisscenario verwacht de ECB geen recessie. Voor 2023 wordt gerekend op een bescheiden groei van 0,9 procent. De economen van de centrale bank hebben echter ook een negatiever scenario berekend, bijvoorbeeld wanneer er een totale stopzetting van de Russische gasvoorziening komt en er dus rantsoenering nodig is. In dat geval krimpt de economie van de eurozone volgend jaar mogelijk met 0,9 procent, zei Lagarde. Recent heeft Rusland de gaskraan al dichtgedraaid.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is de ECB in zijn basisscenario dan ook te optimistisch. ING rekent op een krimp van 0,6 procent in 2023.

"De omvang van de renteverhoging van vandaag bepaalt niet of de economie van de eurozone al dan niet in een recessie terechtkomt en zal de recessie ook niet meer of minder ernstig maken", aldus Brzeski. Een economische krimp wordt volgens de econoom "aangedreven door de energieprijzen en niet door de rentetarieven."

Ook is het nog steeds onduidelijk "of de ECB zo agressief zal blijven verhogen als het suggereert als een recessie werkelijkheid wordt", aldus Brzeski.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,004 en daarmee weer net boven pairiteit.

Stijgers en dalers

Philips was afgelopen week koploper in de AEX, met een plus van 8,2 procent. Adyen sloot de rij met een verlies op weekbasis van 2,2 procent.

Philips Respironics waarschuwde dat zijn beademingsmaskers niet moeten worden gebruikt in de nabijheid van mensen met metalen implantaten zoals pacemakers, omdat de magnetische clips van de maskers zulke implantaten kunnen beïnvloeden. Philips heeft meer dan 17 miljoen maskers met zulke magnetische clips verspreid en het bedrijf kreeg tot nu toe 14 meldingen van patiënten dat de magneten in het masker kunnen hebben geleid tot problemen. Verder zou er in Frankrijk een vooronderzoek zijn gestart door justitie in verband met de problemen met de beademingsapparatuur van Philips.

Maar er was ook goed nieuws voor Philips. UBS verhoogde deze week het advies voor Philips van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 16,00 naar 16,40 euro. Na een neerwaartse bijstelling van de consensus met circa 20 procent voor dit jaar en een forse daling van het aandeel Philips, zijn veel onzekerheden inmiddels ingeprijsd, aldus UBS. Dit jaar daalde het aandeel Philips al 45 procent.

AkzoNobel werd 0,7 procent duurder op weekbasis. De aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel heeft de voorgenomen benoeming van Gregoire Poux-Guillaume als CEO goedgekeurd.

Just Eat Takeaway won afgelopen week 5,9 procent. Zakenbank Berenberg verhoogde het advies voor de maaltijdbezorger van Verkopen naar Houden en volgens Citi zou CEO Jitse Groen zich positief hebben uitgelaten over de winstgevendheid van het bedrijf.

Shell verloor 1,1 procent. Shell en Exxon Mobil hebben de NAM in de etalage gezet. Dit schreef persbureau Reuters op basis van een document en bronnen in de sector. Volgens Reuters zou de joint venture meer dan 1 miljard dollar kunnen opleveren. Beide partijen hebben een belang van 50 procent in de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Shell en Exxon verkopen onder meer 12 velden, 20 platformen in zee en een netwerk van pijpleidingen.

NN Group daalde 1,4 procent op weekbasis. JPMorgan en Kepler Cheuvreux haalden het aandeel van de verzekeraar van zijn kooplijst, terwijl Credit Suisse het koersdoel verhoogde en NN wel op de kooplijst handhaafde

Prosus heeft deze week bijna 1,12 miljoen aandelen Tencent verkocht. Door de verkoop daalde het belang van Prosus in Tencent naar 27,99 procent. Prosus meldde donderdag verder dat het nog eens 192 miljoen aandelen Tencent heeft aangemeld in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, "om de handel in deze aandelen mogelijk te maken". Het aandeel verloor 0,4 procent op weekbasis.

ArcelorMittal heeft twee fabrieken in Duitsland gesloten vanwege de sterk gestegen energiekosten. Het aandeel daalde op weekbasis 1,3 procent, terwijl sectorgenoot Aperam in de Midkap 1,4 procent won.

Inpost deed goede zaken in de AMX en ging aan kop met een plus van 9,0 procent op weekbasis. Hekkensluiters waren PostNL en Galapagos, met verliezen van 2,3 en 5,4 procent.

In de AScX won BAM afgelopen week 5,7 procent.

Ebusco kreeg een verkoopadvies van ABN AMRO en verloor op weekbasis 4,7 procent. "Hoewel we erg geloven in de potentie van Ebusco's producten en de markt voor elektrische bussen, gaat de consensus uit van een onrealistisch, optimistisch scenario", aldus analist Eric Wilmer. Het aandeel Accsys daalde 7,2 procent op weekbasis.