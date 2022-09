Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,5 procent tot 420,37 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,4 procent op 13.088,21 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,4 procent op 6.212,33 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,2 procent hoger op 7.351,07 punten. De aandacht van beleggers blijft gericht op de hoge inflatie en het monetaire beleid van de centrale banken. Agressieve opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag, dat de centrale bank niet moet aarzelen om de inflatie agressief aan te pakken, en de historische renteverhoging van de ECB droegen bij aan het besef dat de financiële voorwaarden verder zullen worden aangescherpt. Daarnaast blijft de energiecrisis de markt ook bezighouden, terwijl Europese ministers tijdens een spoedvergadering hun plannen bespraken voor een interventie op de Europese energiemarkt om de stijgende elektriciteitsprijzen aan banden te leggen. Volgens analisten van IG lijkt de stemming over het algemeen veel positiever dan men zou verwachten in een week waarin Rusland Europa heeft afgesneden van de gastoevoer. "De verkoopgolf van eind augustus en begin september lijkt voor nu te zijn uitgeput, hoewel de bredere vooruitzichten steeds minder bemoedigend zijn", zei IG. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Franse industriële productie in juli sterker dan verwacht is gekrompen. De productie daalde op maandbasis met 1,6 procent en op jaarbasis met 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0043. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9994 op de borden. Olie werd vrijdag bijna 3 procent duurder. Bedrijfsnieuws Financials presteerden opnieuw goed. In Amsterdam was het aandeel ING één van de uitblinkers met een koerswinst van 2,2 procent. In Parijs was dat het aandeel Société Générale met een koerswinst van 3,2 procent, op de voet gevolgd door die van BNP Paribas. In Frankfurt won het aandeel Deutsche Bank 3,2 procent en ook op de Zuid-Europese beurzen liepen de koersen van de financiële waarden op. Hellofresh was koploper in Frankfurt met een winst van circa 4,5 procent. Fresenius steeg ongeveer 4,0 procent. Daimler Truck verloor 1,3 procent. In Parijs won Worldline bijna 5,0 procent, Schneider Electric steeg 3,7 procent en Thales verloor 1,9 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent hoger op 4.056,66 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,8 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.