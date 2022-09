Tech koploper op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een stevige plus gesloten, waarbij techaandelen aan kop gingen. De AEX steeg 1,7 procent naar 685,97 punten. De Amerikaanse Nasdaq werd 1,8 procent duurder. "Dat zag ik niet aankomen", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. "Het is weer risk-on […] maar zonder erg hoge volumes." Hij wijst daarbij op de cryptorally en een herstel van de euro, maar "echt nieuws ontbreekt". "Het lijkt een bear market rally", besluit Schutte. De euro/dollar handelde op 1,0034. Dat was bij het slot op donderdag 0,9994. Olie werd 3 procent duurder en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,289 procent. Stijgers en dalers In de AEX gingen vrijwel alle aandelen hoger. Koploper was Just Eat Takeaway met 8,4 procent koerswinst, gevolgd door sectorgenoten Besi en ASML met winsten van 6,5 en 3,7 procent en Signify met 3,9 procent. Alleen AkzoNobel daalde een half procent. In de AMX wonnen AMG en OCI 4,6 en 4,7 procent. Alfen daalde ruim een procent. Galapagos werd 2,8 procent goedkoper. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een adviesverlaging voor Galapagos door Morgan Stanley. Het koersdoel van de Amerikaanse bank gaat van 80 naar 61 dollar. Bij de kleinere aandelen stegen Vivoryon en CM.com 5,6 en 4,2 procent. B&S verloor 1,9 procent. Tussenstand Wall Street Rond de slotgong op Beursplein 5 won de S&P 500 index 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

