Ajax wil herbenoeming Van der Sar

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax wil het contract met algemeen directeur Edwin van der Sar verlengen. Dit maakte de Amsterdamse club vrijdag bekend. Het contract, dat afloopt in november 2023, zou moeten worden verlengd tot en met 30 juni 2025. De raad van commissarissen wil dit doen na de jaarvergadering op 11 november dit jaar. "Ajax heeft in de zes jaar onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gekend. De stap in de richting van de Europese top is gezet, maar we zijn er nog niet. Met Edwins ervaring, kennis, kunde en internationale netwerk hopen wij ook de laatste stap te kunnen zetten. Wij zijn blij dat hij er voor gekozen heeft nog drie jaar te blijven. Hij is gepokt en gemazeld en we hebben er veel vertrouwen in dat de club onder zijn leiding de komende jaren de stijgende lijn voortzet", lichtte president-commissaris Leen Meijaard de herbenoeming toe. Bron: ABM Financial News

