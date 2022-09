Bank of England stelt rentebesluit uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft het rentebesluit uitgesteld vanwege het overlijden van Queen Elizabeth II. Dit maakte de centrale bank vrijdagmiddag bekend op Twitter. Het rentebesluit stond gepland voor donderdag 15 september, maar volgt nu pas op 22 september. Dat betekent dat het Britse rentebesluit nu een dag na die van de Amerikaanse Federal Reserve gepland staat. De ECB verhoogde donderdag de rente met 75 basispunten en de Amerikaanse Federal Reserve doet dit later deze maand vermoedelijk ook. En dat zou de Bank of England er volgens analist Stefan Koopman van Rabobank wel eens toe kunnen "dwingen" niet met 50, maar om ook met 75 basispunten te verhogen. Bron: ABM Financial News

