Futures wijzen op hoger opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,8 procent in het groen. En de Nasdaq lijkt zelfs 1,0 procent hoger te gaan openen.

Daarmee lijken de Amerikaanse beurzen op weg naar de derde winsdag op rij.

De dollar daalt vrijdag, nadat de Europese Centrale Bank donderdag de rente met 75 basispunten verhoogde. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt.

Met enkele rustige dagen in het verschiet, blikken beleggers al vooruit naar dinsdag, als nieuwe inflatiecijfers in de VS op de agenda staan. De verwachting is dat die een daling zullen laten zien. Mogelijk dat dit de Fed wat minder agressief maakt in het verhogen van de rente, hoewel voorzitter Jerome Powell van de centrale bank donderdag nog waarschuwde dat de Fed niet dezelfde fout moet maken als in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen de bank te vroeg stopte met het verkrappen van het monetaire beleid.



"Wij denken dat een afnemende inflatie betekent dat de Fed minder werk hoeft te verrichten”, aldus Tom Lee, hoofd research bij Fundstrat.

Olie werd vrijdag duurder. Een vat WTI steeg 1,7 procent in prijs, tot 85,00 dollar. Een vat Brent kost 90,84 dollar, ofwel 1,9 procent meer.

De euro/dollar noteerde op 1,0092, een stijging van 0,9 procent. Daarmee is de euro weer meer dan één dollar waard. “Het renteverschil ten opzichte van de Amerikaanse dollar is nu kleiner geworden, maar de Fed-vergadering is al over twee weken en zou de euro weer onder druk kunnen zetten”, waarschuwde analist Salah Bouhmidi van IG.

Bedrijfsnieuws

Het is rustig. Kroger opent voorbeurs de boeken en lijkt 2,5 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 0,7 procent op 4.006,18 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.774,52 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de plus bij een stand van 11.862,13 punten.