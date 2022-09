Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een markt die het vertrouwen in de aandelenmarkten weer terug heeft.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 1,4 procent op 420,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 13.051,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,5 procent met een stand van 6.219,76 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 1,5 procent naar 7.367,10 punten.

Beleggers belonen volgens investment manager Simon Wiersma van ING zo het sterke optreden van de Europese Centrale Bank, die gisteren de rente met 75 basispunten verhoogde. De groei- en inflatie verwachtingen gingen voor dit jaar iets omhoog, terwijl de groei voor 2023 en 2024 lager wordt ingeschat en de inflatie juist iets hoger, merkte de analist verder op.

"Beleggers prijzen, geheel terecht, meer renteverhogingen door de ECB in. De rente moet ook omhoog om het vertrouwen in de ECB terug te krijgen", denkt Wiersma verder. "Voor beleggers betekent dit dat (staats-)obligaties nog wel even onaantrekkelijk blijven, maar dat het vooruitzicht voor aandelen lang niet gek is."

De industrie van Frankrijk kwam in juli met een productiedaling op maandbasis van 1,6 procent duidelijk onder de prognose van een afname met 0,5 procent uit. De productiestijging in juni ten opzichte van mei werd verlaagd naar 1,2 procent, waar eerder een groei van 1,4 procent voor was gemeld.

Er is vandaag één spreker en dat is de voorzitter van de Federal Reserve van Kansas Esther George.

Verder vindt er vrijdag een informele Econfin-meeting plaats, waar ook ECB-voorzitter Christine Lagarde bij aanwezig is. De energieministers van de EU zijn vandaag ook bijeen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei eerder deze week al te werken aan een voorstel om piekuren in de energievoorziening aan een maximumafname te onderwerpen en energiemaatschappijen die op een laag kostenniveau opereren een omzetplafond op te leggen.

Olie werd vrijdag duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het groen op 85,00 dollar, terwijl voor een november-future Brent 90,80 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0090. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0060 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9997 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de belangrijkste Europese beursvloeren domineerden de plussen met in Parijs geen enkele min en in Frankfurt slechts twee: voor de aandelen van Beiersdorf en Daimler Truck. Die daalden ruim een procent. In Parijs toonden zes aandelen een winst van minder dan een procent, in Frankfurt waren dat er van de veertig uit de hoofdindex elf, met uitzondering van de twee genoemde minnen.

In nasleep van het rentebesluit bleven de koersen van de aandelen van financials goed presteren. In Amsterdam was het aandeel ING één van de uitblinkers met een koerswinst van 3,0 procent. In Parijs was dat het aandeel BNP Paribas met een winst van 3,9 procent, op de voet gevolgd door die van Société Générale. In Frankfurt won de koers van het aandeel Deutsche Bank 2,1 procent en ook op de Zuid-Europese beurzen liepen de koersen van de financiële waarden op.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag uiteindelijk 0,7 procent op 4.006,18 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.774,52 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de plus bij een stand van 11.862,13 punten.