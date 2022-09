Euro weer boven pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag boven pariteit ten opzichte van de dollar, nadat de Europese Centrale Bank de rente donderdag met 75 basispunten verhoogde en de markt vrijdag inschat dat dit in oktober een herhaald wordt.

Valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury wees tegen ABM Financial News vrijdag op de draai in het marktsentiment ten aanzien van het beleid van de ECB: "Het lijkt er op dat die een herhaling in volgende maand niet uitsluit. Op zich is de stijging van de Europese munt tegen de achtergrond van dat sentiment nog redelijk bescheiden", vindt Van der Meer.

"De euro bewoog nauwelijks na de bekendmaking", merkte valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO op. "Tijdens de persconferentie herhaalde voorzitter Christine Lagarde dat de ECB het beleid vergadering per vergadering zal bepalen. Bovendien houdt de ECB de ontwikkelingen in de euro nauwlettend in de gaten, maar richt zij zich niet op een specifieke koers van de euro. Na kort boven pariteit te zijn gestegen, noteerde de euro na de opmerkingen van Lagarde weer onder pariteit, maar vanochtend is euro toch weer boven pariteit gestegen", aldus Boele.

"Wij denken dat na het rentebesluit van donderdag de rente dit jaar in de vergaderingen van oktober en december in totaal met ruwweg 100 basispunten zal stijgen, maar verwachten nog steeds een ommezwaai van de ECB gezien onze recessieverwachtingen voor de economie van de eurozone", aldus de valutaspecialist.

Donderdag benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell in een toespraak nog een keer dat de centrale bank de rente agressief moet blijven verhogen. Volgens Gene Goldman, chief investment officer van Cetera Investment Management, bevatte de toespraak van Powell weinig nieuwe informatie en zijn beleggers vooral gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers die komende dinsdag verschijnen.

De dollar is ten opzichte van de yen gestegen naar niveaus die sinds 1998 niet meer zijn gezien. De hoogste stand in de afgelopen dagen was 144,99 yen, net onder het psychologische niveau op 145. "De yen nadert zo de niveaus die eerder aanleiding gaven tot een grote interventie in 1998, die het dollar/yen-paar naar veel lagere niveaus dreef. Het hoogste punt in 1998 was 147,66 en daarboven ligt het psychologische niveau van 150", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO.

De belangrijkste reden voor deze sterke rally is volgens Boele het verschil in monetair beleid tussen de Fed en de Bank of Japan. "De Fed heeft de rente agressief verhoogd, terwijl de Bank of Japan niet bereid lijkt om in dezelfde richting te bewegen. Het gevolg is dat het renteverschil tussen de VS en Japan groter is geworden", aldus Boele vrijdag.

Functionarissen van het Japanse ministerie van financiën gaven volgens Boele aan dat de daling van de yen te snel gaat, maar dit heeft de koers vooralsnog niet beïnvloed.

De industrie van Frankrijk kwam in juli met een productiedaling op maandbasis van 1,6 procent duidelijk onder de prognose van een afname met 0,5 procent uit. De productiestijging in juni ten opzichte van mei werd verlaagd naar 1,2 procent, waar eerder een groei van 1,4 procent voor was gemeld.

Voor vanmiddag staan voor de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden in juli op de agenda.

Er is vandaag één spreker en dat is de voorzitter van de Federal Reserve van Kansas Esther George.

Verder vindt er vrijdag een informele Econfin-meeting plaats, waar ook ECB-voorzitter Christine Lagarde bij aanwezig is. De energieministers van de EU zijn vandaag ook bijeen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei eerder deze week al te werken aan een voorstel om piekuren in de energievoorziening aan een maximumafname te onderwerpen en energiemaatschappijen die op een laag kostenniveau opereren een omzetplafond op te leggen.

De euro noteerde vrijdag 1,1 procent hoger op 1,0111 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8686 Britse pond. Het Britse pond vrijdag 1,2 procent hoger en noteerde op 1,1637 dollar.