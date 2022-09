Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor WDP verlaagd van 41,00 naar 33,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Inna Maslova paste haar ramingen aan op basis van de halfjaarcijfers en neemt de opmerkingen van WDP mee over de verhoogde winstoutlook en de lagere winstgevendheid van toekomstige projecten. "Hoewel we het verbeterde zicht op de winst per aandeel en de dividendgroei per aandeel op lange termijn waarderen, zijn we van mening dat de ontwikkeling van de winstgevendheid onder die van sectorgenoten zal liggen", aldus Maslova, wijzend op de ontwikkeling van het rendement op basis van de historische kostprijs in West-Europa. Ook werden door Degroof de verwachtingen voor de indexatie verhoogd. Degroof mikt nu op een indexering van 4 procent per jaar voor 2022 en 2023. De waardering van de portefeuille zal volgens Maslova stabiel blijven. Het lagere koersdoel is het gevolg van lagere multiples bij sectorgenoten. Het aandeel WDP koerste vrijdagochtend ruim een procent hoger op 29,54 euro. Bron: ABM Financial News

