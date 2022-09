AEX overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 685,40 punten.

Daarmee veren de beurzen op na de koersdruk in de afgelopen handelsdagen, die werden gekenmerkt door zorgen over hogere rentes en een groeivertraging van de mondiale economie. Centrale banken wereldwijd moeten nu een balans zoeken tussen een krapper monetair beleid om de inflatie te temmen, zonder een toch al vertragende economie hard te treffen.

Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde op donderdag dat de centrale bank flink moet ingrijpen om de prijsdruk te verminderen en om te voorkomen dat de hoge inflatie de nieuwe norm is. In de afgelopen weken heeft Powell er geen twijfel over laten bestaan dat het bestrijden van de inflatie het belangrijkste doel is van de centrale bank, zelfs als dit ten koste gaat van de economische groei.

Beleggers verwachten later deze maand van de Fed een derde renteverhoging op rij van 75 basispunten.

"We verwachten nog geen vertraging in de renteverhogingen. De Fed zal in een hoog tempo de rentes blijven verhogen", zo voorziet CIO Megan Horneman van Verdence Capital Advisors. "En dat moet ook, totdat er consistent bewijs is dat de inflatie echt afneemt en blijft afnemen", aldus Horneman.

De ECB besloot donderdag nog de rente met 75 basispunten te verhogen. Europa gaat momenteel gebukt onder een energiecrisis, die de economie in de regio in een recessie duwt, terwijl de inflatie tot recordhoogtes stijgt. Het was de grootste rentestap van de ECB sinds 1999. In juli werd de rente al met 50 basispunten verhoogd en dat was toen de eerste verhoging in meer dan een decennium.

In de VS zijn de macrocijfers nog geen reden tot paniek gebleken, maar een sterkere economie betekent wel dat de Fed meer ruimte heeft om te verkrappen in de strijd tegen inflatie.

"Bedrijven hebben overwegend een relatief sterke balans en ook consumenten hebben nog voldoende bestedingsruimte, hetgeen suggereert dat een mogelijke recessie niet een enorme klap teweeg brengt", aldus CIO Aoifinn Devitt van Moneta Group. "Maar het goede nieuws is ook slecht nieuws, omdat dit betekent dat de Fed de rentes kan blijven verhogen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0103. "Het renteverschil ten opzichte van de Amerikaanse dollar is nu kleiner geworden, maar de Fed-vergadering is al over twee weken en zou de euro weer onder druk kunnen zetten", waarschuwde Salah Bouhmidi van IG Nederland.

De olieprijzen stegen met krap twee procent tot 85 dollar, waarmee een tweedaagse daling deels teniet werd gedaan. Er zijn zorgen dat een afname van de economische groei de vraag naar olie zal drukken, waardoor de olieprijzen recent flink onder druk stonden. De Brent-prijzen leverden dit kwartaal al meer dan 20 procent in.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway.com aan kop met 5,1 procent koerswinst. ING won 3,5 procent en ArcelorMittal 3,1 procent. NN Group steeg 1,2 procent naar 41,04 euro, ondanks een negatief analistenrapport. Kepler Cheuvreux verlaagde het advies voor de verzekeraar van Kopen naar Houden. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 62,00 naar 45,00 euro.

In de AMX won roestvaststaalconcern Aperam 4,8 procent en OCI 3,2 procent. Galapagos was de dissonant met een daling van 1,3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een adviesverlaging voor Galapagos door Morgan Stanley. Het koersdoel van de Amerikaanse bank gaat van 80 naar 61 dollar. Alfen leverde 1,1 procent in.

In de AScX wonnen Fastned en CM.com 3,6 tot 4,5 procent.