AEX vermoedelijk nipt hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting min of meer vlak van start na een groen slot op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

De AEX index steeg donderdag na een bewegelijke handelsdag al een half procent naar 674,40 punten, nadat de Europese Centrale Bank de rente conform verwachting met 75 basispunten verhoogde. De grootste stijging in 20 jaar.

Voorzitter Christine Lagarde van de ECB zei in een toelichting op het rentebesluit te verwachten dat de centrale bank ook in de komende beleidsvergaderingen de rente verder zal verhogen. De rentes op staatsobligaties stegen in reactie flink, waar bankaandelen en verzekeraars, goed vertegenwoordigd op het Damrak, van profiteerden.

Op Wall Street ging de aandacht vooral uit naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, die benadrukte dat ook de Amerikaanse centrale bank de rente agressief moet blijven verhogen. "Het is heel duidelijk onze mening, en mijn mening, dat we zonder aarzelen krachtig moeten handelen, zoals we ook hebben gedaan, en moeten blijven doen totdat de klus is geklaard", zei Powell.

Volgens Gene Goldman, chief investment officer van Cetera Investment Management, bevatte de toespraak van Powell weinig nieuwe informatie en zijn beleggers meer gefocust op de Amerikaanse inflatiecijfers die volgende week dinsdag verschijnen.

De hoofdindices op Wall Street sloten donderdagavond ruim een half procent hoger, nadat woensdag al een rally werd ingezet met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van krap 2 procent. De winsten volgden op een forse afdaling in de afgelopen weken.

Terwijl de hoge inflatie mondiaal voor hoofdbrekens zorgt bij centrale banken bleek de inflatie in China in augustus volgens het Chinese bureau voor de statistiek juist onverwacht te zijn gedaald.

Op jaarbasis stegen de prijzen met 2,5 procent, na een plus van 2,7 procent in juli en eveneens 2,5 procent in juni. Voor augustus rekenden economen op een stijging van 2,8 procent. Ook de Chinese producentenprijzen stegen duidelijk minder hard in augustus.

De beurs in Hongkong klimt vanochtend maar liefst 2,7 procent. Ook de andere hoofdindices in Azië noteren vanochtend in het groen, zij het een stuk meer bescheiden.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend een half procent hoger na een stijging van bijna 2 procent naar 83,54 dollar per vat donderdagavond.

De euro laat daarnaast vanochtend een verrassende opmars zien en met een euro/dollar van 1,0065 is de Europese munt weer meer waard dan één dollar. Woensdag noteerde het muntpaar nog op 0,9875.

Bedrijfsnieuws

Kepler Cheuvreux verlaagde het advies voor verzekeraar NN Group van Kopen naar Houden. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 62,00 naar 45,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,7 procent op 4.006,18 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.774,52 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de plus bij een stand van 11.862,13 punten.