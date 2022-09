Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 29 punten voor de Duitse DAX en een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 30 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een volatiele sessie, waarbij de Europese beurzen zakten naar het laagste punt van de dag na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Richting het slot krabbelden de markten weer op.

De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de ECB, dat de rente verhoogde met 75 basispunten. Daardoor staat de depositorente nu op 0,75 procent, de beleidsrente op 1,25 procent en de strafrente op 1,50 procent.

"De Raad heeft dit besluit vandaag genomen, en verwacht de rentetarieven verder te verhogen, omdat de inflatie nog steeds veel te hoog is en waarschijnlijk voor langere tijd boven de doelstelling blijft", zei de ECB in een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de eurozone zal dit jaar nog veel hoger uitkomen dan eerder verwacht, bleek donderdag uit nieuwe ramingen van de centrale bank. De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 8,1 procent.

"Er is een bazooka afgevuurd door de ECB", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in een reactie, maar de markt rekende hier ook op.

Voorzitter Christine Lagarde benadrukte in haar toelichting dat de ECB alles zal doen wat nodig is binnen zijn mandaat om de inflatie weer rond de doelstelling te krijgen van 2 procent en dus zal de rente ook in de komende bijeenkomsten verder worden verhoogd.

Lagarde benadrukte dat er geen vaste beleidskoers is en dat de komende rentebesluiten worden genomen op basis van inkomende macrocijfers.

In het basisscenario verwacht de ECB geen recessie. Voor 2023 wordt gerekend op een bescheiden groei van 0,9 procent. De economen van de centrale bank hebben echter ook een negatiever scenario berekend, bijvoorbeeld wanneer er een totale stopzetting van de Russische gasvoorziening komt en er dus rantsoenering nodig is. In dat geval krimpt de economie van de eurozone volgend jaar mogelijk met 0,9 procent, zei Lagarde. Recent heeft Rusland de gaskraan al dichtgedraaid.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is de ECB in zijn basisscenario te optimistisch. ING rekent op een krimp van 0,6 procent in 2023.

"De omvang van de renteverhoging van vandaag bepaalt niet of de economie van de eurozone al dan niet in een recessie terechtkomt en zal de recessie ook niet meer of minder ernstig maken", aldus Brzeski. Een economische krimp wordt volgens de econoom "aangedreven door de energieprijzen en niet door de rentetarieven."

Ook is het nog steeds onduidelijk "of de ECB zo agressief zal blijven verhogen als het suggereert als een recessie werkelijkheid wordt", aldus Brzeski.

Bedrijfsnieuws

Banken waren de grote winnaars van het rentebesluit van de ECB, zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. ING steeg bijna 3 procent, Deutsche Bank ruim 5 procent, UniCredit 5,5 procent en Société Générale bijna 3 procent.

In Parijs stond de koers van het aandeel Atos stevig onder druk na een verkoopadvies van Goldman Sachs. Het aandeel levert bijna 15 procent in.

In Frankfurt was Fresenius de sterkste daler, met een verlies van ruim 4,5 procent.

Euro STOXX 50 3.512,17 (+0,3%)

STOXX Europe 600 414,09 (+0,5%)

DAX 12.904,32 (-0,1%)

CAC 40 6.125,90 (+0,3%)

FTSE 100 7.262,06 (+0,3%)

SMI 10.790,32 (-0,1%)

AEX 674,40 (+0,5%)

BEL 20 3.623,21 (+1,3%)

FTSE MIB 21.678.08 (+0,9%)

IBEX 35 7.916,80 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, nadat deze donderdag hoger zijn gesloten na een volatiele sessie.

Veel aandacht ging uit naar een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die benadrukte dat de centrale bank de rente agressief moet blijven verhogen.

"Het is heel duidelijk onze mening, en mijn mening, dat we zonder aarzelen krachtig moeten handelen, zoals we ook hebben gedaan, en moeten blijven doen totdat de klus is geklaard", zei Powell.

Vicevoorzitter Lael Brainard waarschuwde woensdag al dat hogere rentes "voor enige tijd" nodig zijn om de economie af te koelen.

Volgens Gene Goldman, chief investment officer van Cetera Investment Management, bevatte de toespraak van Powell weinig nieuwe informatie en zijn beleggers vooral gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers die komende dinsdag verschijnen.

"We zien momenteel niet de voorwaarden voor een duurzame verbetering van het sentiment op de aandelenmarkten", zei marktanalist Mark Haefele van UBS Global Wealth Management.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 6.000 tot 222.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

WTI-olie kostte donderdag bijna 84 dollar. De wekelijkse olievoorraden zijn afgelopen week flink gestegen.

Bedrijfsnieuws

GameStop steeg 7,5 procent. De Amerikaanse retailer van computerspellen is het afgelopen kwartaal opnieuw dieper in de rode cijfers gedoken. GameStop meldde in een separaat persbericht dat het een samenwerking is aangegaan met FTX US, een groot Amerikaans cryptoplatform.

Apple verloor een procent, nadat de techreus woensdag de iPhone 14 presenteerde, evenals drie nieuwe Apple Watch-modellen en zijn nieuwe generatie AirPods.

Snap-CEO Evan Spiegel zei uitdagingen te zien voor zijn bedrijf, nu Snap zich probeert opnieuw uit te vinden, terwijl de uitgaven voor online advertenties onder druk staan. Het aandeel steeg meer dan 9 procent.

CEO Andy Jassy zei dat Amazon in een minder hoog tempo nieuwe werknemers in dienst zal nemen. Het concern nam tijdens de coronapandemie zoveel mensen aan om aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor nu sprake is van een personeelsoverschot. Het aandeel steeg licht.

Farmabedrijf Regeneron won bijna 19 procent nadat het met positieve onderzoeksresultaten kwam voor een potentiële behandeling tegen de oogziekte diabetisch macula-oedeem.

FuelCell Energy heeft de omzet in het afgelopen kwartaal scherp zien stijgen, maar leed toch verlies. Het aandeel daalde 4,5 procent.

S&P 500 index 4.006,18 (+0,7%)

Dow Jones index 31.774,52 (+0,6%)

Nasdaq Composite 11.862,13 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag hoger. In China bleken zowel de consumenten- als de producentenprijzen in augustus minder hard gestegen.

Nikkei 225 28.214,91 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.258,21 (+0,7%)

Hang Seng 19.342,98 (+2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0071. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 0,9997.

USD/JPY Yen 142,80

EUR/USD Euro 1,0071

EUR/JPY Yen 143,84

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (Chi)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

11:30 Industriële productie - Juli (Bel)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers tweede kwartaal (VS)