Nederlandse industrie produceert 4 procent meer

(ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie is in juli opnieuw gestegen, maar wel minder sterk dan in juni. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De productie steeg in juli met 4,1 procent op jaarbasis. De groei is lager dan in de voorgaande maanden. In juni steeg de productie nog met 5,9 procent en in mei met 10,3 procent.

Iets minder dan de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juli meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerden de transportmiddelen- en de machine-industrie de sterkste groei. Vorig jaar juli echter lag een aantal fabrieken in de transportmiddelenindustrie tijdelijk stil vanwege een chiptekort.

Van juni op juli daalde de productie met 0,5 procent, net als van mei op juni.