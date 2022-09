Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 83,54 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. "Na de forse dip gisteren, naar het laagste niveau in 8 maanden, zagen de olieprijzen vandaag een bescheiden herstel, waarbij de zorgen over de vraag werden overschaduwd door zorgen over het aanbod", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson wees erop dat die zorgen extra werden uitvergroot door het Amerikaanse rapport over de wekelijkse olievoorraden. De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week fors gestegen, bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 2 september stegen de voorraden ruwe olie met 8,8 miljoen vaten tot 427,2 miljoen stuks. Analisten rekenden op een daling van de olievoorraden. De benzinevoorraden stegen met 0,3 miljoen vaten tot 214,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met bijna 100.000 vaten tot 111,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,9 procent. Dat was 92,7 procent een week eerder. Bron: ABM Financial News

