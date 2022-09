Wall Street beweeglijk na toespraak Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bewegen donderdag volatiel met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,3 procent op 3.993,26 punten, de Dow Jones index wint ook 0,3 procent op 31.682,44 punten en de Nasdaq noteert licht in de plus bij een stand van 11.802,86 punten.

Veel aandacht gaat vandaag uit naar een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die benadrukte dat de centrale bank de rente agressief moet blijven verhogen.

"Het is heel duidelijk onze mening, en mijn mening, dat we zonder aarzelen krachtig moeten handelen, zoals we ook hebben gedaan, en moeten blijven doen totdat de klus is geklaard", zei Powell.

Vice-voorzitter Lael Brainard waarschuwde woensdag al dat hogere rentes "voor enige tijd" nodig zijn om de economie af te koelen.

Volgens Gene Goldman, chief investment officer van Cetera Investment Management, bevatte de toespraak van Powell weinig nieuwe informatie en zijn beleggers meer gefocust op de Amerikaanse inflatiecijfers die volgende week dinsdag verschijnen

"We zien momenteel niet de voorwaarden voor een duurzame verbetering van het sentiment op de aandelenmarkten", zei marktanalist Mark Haefele van UBS Global Wealth Management.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 6.000 tot 222.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

WTI-olie kost donderdag bijna 84 dollar en is daarmee ruim 2 procent duurder dan woensdag. De wekelijkse olievoorraden zijn afgelopen week flink gestegen.

De euro/dollar handelt donderdagavond op 0,9987. De Europese Centrale Bank besloot vanmiddag om de rente met 75 basispunten te verhogen.

Bedrijfsnieuws

GameStop stijgt ruim 4 procent. De Amerikaanse retailer van computerspellen is het afgelopen kwartaal opnieuw dieper in de rode cijfers gedoken. GameStop meldde in een separaat persbericht dat het een samenwerking is aangegaan met FTX US, een groot Amerikaans cryptoplatform.

Apple daalt 1,5 procent, nadat de techreus woensdag de iPhone 14 presenteerde, evenals drie nieuwe Apple Watch-modellen en zijn nieuwe generatie AirPods.

Snap-CEO Evan Spiegel zei uitdagingen te zien voor zijn bedrijf, nu Snap zich probeert opnieuw uit te vinden, terwijl de uitgaven voor online advertenties onder druk staan. Het aandeel stijgt ruim 8 procent.

CEO Andy Jassy zei dat Amazon in een minder hoog tempo nieuwe werknemers in dienst zal nemen. Het concern nam tijdens de coronapandemie zoveel mensen aan om aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor nu sprake is van een personeelsoverschot. Het aandeel daalt licht.

Farmabedrijf Regeneron wint ruim 18 procent nadat het met positieve onderzoeksresultaten kwam voor een potentiële behandeling tegen de oogziekte diabetisch macula-oedeem.

FuelCell Energy heeft de omzet in het afgelopen kwartaal scherp zien stijgen, maar leed toch verlies. Het aandeel daalt meer dan 5 procent.