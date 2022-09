Europese beurzen verdeeld na renteverhoging ECB

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,5 procent in het groen op 414,09 punten, de Duitse DAX verloor 0,1 procent op 12.904,32 punten, de Franse CAC 40 steeg 0,3 procent op 6.125,90 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent in de plus bij een slot van 7.262,06 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een volatiele sessie, waarbij de Europese beurzen zakten naar het laagste punt van de dag na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Richting het slot krabbelden de markten weer op.

De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de ECB, dat de rente verhoogde met 75 basispunten. Daardoor staat de depositorente nu op 0,75 procent, de beleidsrente op 1,25 procent en de strafrente op 1,50 procent.

"De Raad heeft dit besluit vandaag genomen, en verwacht de rentetarieven verder te verhogen, omdat de inflatie nog steeds veel te hoog is en waarschijnlijk voor langere tijd boven de doelstelling blijft", zei de ECB in een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de eurozone zal dit jaar nog veel hoger uitkomen dan eerder verwacht, bleek donderdag uit nieuwe ramingen van de centrale bank. De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 8,1 procent.

"Er is een bazooka afgevuurd door de ECB", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in een reactie, maar de markt rekende hier ook op.

Voorzitter Christine Lagarde benadrukte in haar toelichting dat de ECB alles zal doen wat nodig is binnen zijn mandaat om de inflatie weer rond de doelstelling te krijgen van 2 procent en dus zal de rente ook in de komende bijeenkomsten verder worden verhoogd.

Lagarde benadrukte dat er geen vaste beleidskoers is en dat de komende rentebesluiten worden genomen op basis van inkomende macrocijfers.

In het basisscenario verwacht de ECB geen recessie. Voor 2023 wordt gerekend op een bescheiden groei van 0,9 procent. De economen van de centrale bank hebben echter ook een negatiever scenario berekend, bijvoorbeeld wanneer er een totale stopzetting van de Russische gasvoorziening komt en er dus rantsoenering nodig is. In dat geval krimpt de economie van de eurozone volgend jaar mogelijk met 0,9 procent, zei Lagarde. Recent heeft Rusland de gaskraan al dichtgedraaid.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is de ECB in zijn basisscenario te optimistisch. ING rekent op een krimp van 0,6 procent in 2023.

"De omvang van de renteverhoging van vandaag bepaalt niet of de economie van de eurozone al dan niet in een recessie terechtkomt en zal de recessie ook niet meer of minder ernstig maken", aldus Brzeski. Een economische krimp wordt volgens de econoom "aangedreven door de energieprijzen en niet door de rentetarieven."

Ook is het nog steeds onduidelijk "of de ECB zo agressief zal blijven verhogen als het suggereert als een recessie werkelijkheid wordt", aldus Brzeski.

De euro/dollar daalde tijdens de persconferentie van Lagarde en noteerde rond het Europese slot op 0,9953. De Duitse tienjaarsrente is gestegen naar 1,66 procent en de Italiaanse variant naar 3,93 procent.

WTI-olie kost donderdag bijna 84 dollar per vat en is daarmee ruim 2 procent duurder dan woensdag.

Bedrijfsnieuws

Banken waren de grote winnaars van het rentebesluit van de ECB, zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. ING steeg bijna 3 procent, Deutsche Bank ruim 5 procent, UniCredit 5,5 procent en Société Générale bijna 3 procent.

In Parijs stond de koers van het aandeel Atos stevig onder druk na een verkoopadvies van Goldman Sachs. Het aandeel levert bijna 15 procent in.

In Frankfurt was Fresenius de sterkste daler, met een verlies van ruim 4,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa bewogen de Amerikaanse beurzen volatiel.