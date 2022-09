AEX hoger gesloten na renteverhoging ECB Bericht delen via: Kopieer link

De AEX index steeg 0,5 procent tot 674,40 punten, terwijl de AMX een winst van 0,9 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent. De renteverhoging van 75 basispunten was geen verrassing. Daarnaast stelde de ECB de inflatieverwachtingen naar boven bij en de groeiraming voor volgend jaar juist flink naar beneden. De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 8,1 procent. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 5,5 procent en in 2024 tot 2,3 procent. Voor 2022 gaat de ECB uit van een economische groei van 3,1 procent, gevolgd door een groei van slechts 0,9 procent in 2023 en van 1,9 procent het jaar erna. Voorzitter Christine Lagarde van de ECB zei in een toelichting te verwachten dat de centrale bank ook in de komende beleidsvergaderingen de rente verder zal verhogen. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING heeft de ECB in zijn strijd om de inflatie te bestrijden de handschoenen nu uitgedaan. "De beslissing van vandaag laat zien dat de 'duiven' en 'haviken' op dezelfde lijn zitten", zei hij. Marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland zag dat Europese bankaandelen profiteerden. "De spread tussen Italiaanse en Duitse 10-jarige staatsobligaties vertoonde een scherpe reactie direct na de aankondiging van de renteverhoging", zei Bouhmidi verder. Tegelijk met de ECB, sprak ook voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Hij herhaalde dat de Fed krachtig moet blijven optreden en niet de fout moet maken zoals in de jaren 70 van vorige eeuw, door te vroeg de teugels te laten vieren. De euro/dollar noteerde op 0,9953. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0001 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9999 op de borden. Olie werd donderdag tot 1,3 procent duurder, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ING met een winst van 2,6 procent. Verzekeraar NN steeg 1,4 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor NN van 56,50 naar 59,80 euro bij handhaving van het Outperform advies. Sectorgenoot Aegon won 4,5 procent. Adyen was met een verlies van 3,0 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. KPN verloor 1,4 procent, terwijl Unibial-Rodamco-Westfield 1,4 procent aan beurswaarde zag verdampen. In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 5,1 procent, ASR steeg 2,8 procent, terwijl ABN AMRO 3,2 procent hoger noteerde. Vopak was de sterkste daler onder de Midkappers met een verlies van 1,5 procent. In de AScX steeg B&S 4,3 procent, Pharming won 3,5 procent, terwijl Acomo 1,9 procent lager noteerde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.004,32 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

