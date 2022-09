Lavide focust op doorstartplannen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide is het eerste halfjaar van 2022 geëindigd met een verlies van 86.000 euro en een positief eigen vermogen en focust zich momenteel op doorstartplannen. Dit meldde de lege holding donderdag nabeurs. Op 1 juli 2022 bedroeg het eigen vermogen 25.000 euro positief, zei Lavide. "Enkele aandeelhouders zorgen momenteel voor financiering van de lopende kosten van de holding. Dit gebeurt echter alleen zolang zij nog toekomst zien om de nieuwe activiteiten van Lavide te gaan ontplooien", aldus het bedrijf. De nieuwe plannen van Lavide om een doorstart te maken zijn positief ontvangen bij de jaarvergadering van 22 juni 2022, meldde het bedrijf verder. "Dit proces vergt helaas een langere voorbereidingstijd dan was gehoopt. De fiscale en juridische adviseurs zien nog reële kansen voor de plannen. Een finaal advies wordt binnen 2 weken verwacht", aldus Lavide. Het bedrijf wilde voor 1 oktober 2022 een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden, om goedkeuring te vragen voor de concrete doorstartplannen. Deze streefdatum wordt nu verschoven naar de tweede helft van november. Verder meldde Lavide dat men in een conflict met huisbank ING, heeft besloten om van verdere rechtszaken af te zien en te komen tot een schikking. "Lavide zal tot 1 januari 2023 gebruik kunnen maken van de betaalrekening, waarna de rekening wordt opgezegd. Dit geeft Lavide genoeg tijd om de huidige plannen verder uit te werken, en met de hervormde entiteit bij een andere bank onderdak te vinden", zei het bedrijf. De voortgang van traject tot een doorstart en de continuïteit van Lavide hangen af van het advies van een gekwalificeerd fiscaal-juridisch kantoor over de voorgenomen plannen. "Indien dit advies negatief uitvalt zullen de voorgenomen plannen geen doorgang kunnen vinden en zal de continuïteit van Lavide in gevaar zijn", waarschuwde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

