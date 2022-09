ECB nog niet klaar met renteverhogingen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal alles doen wat nodig is om de inflatie weer rond de doelstelling te krijgen van 2 procent en dus zal de rente ook in de komende bijeenkomsten verder worden verhoogd. Dit was de boodschap van voorzitter Christine Lagarde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit van de ECB.

De centrale bank verhoogde de belangrijkste rentes donderdag met 75 basispunten, in reactie op de torenhoge inflatie in de eurozone, die in augustus uitkwam op 9,1 procent. De ECB rekent volgens zijn nieuwste ramingen op een inflatie van 8,1 procent in 2022. In 2023 zwakt de inflatie af tot 5,5 procent. In 2024 zit de inflatie nog altijd boven de doelstelling van de centrale bank, op een verwachte 2,3 procent.

"We zijn ver verwijderd van onze doelstelling dus verdere omvangrijke renteverhogingen zijn mogelijk", zei Lagarde, die niet in wilde gaan op wat de ECB ziet als een neutrale rente, oftewel het niveau waarop de rente de economie noch stimuleert noch afremt. De ECB-voorzitter liet zich ook niet uit over de 'terminal rate'; oftewel het renteniveau waarop de centrale bank stopt met het verhogen van de rente.

Lagarde benadrukte dat er geen vaste beleidskoers is en dat de komende rentebesluiten worden genomen op basis van inkomende macrocijfers. Het doel is en blijft om de inflatie op de middellange termijn naar 2 procent te krijgen.

Er zijn "meerdere bijeenkomsten" voor nodig om dat te bereiken, zei Lagarde, die aangaf te verwachten dat het dan gaat om "meer dan twee, inclusief die van vandaag, maar minder dan vijf."

Het zal ook even duren voor het effect van de renteverhogingen terug te zien is in de ontwikkeling van de inflatie, aldus Lagarde.

Daar waar de risico's voor de inflatie aan de bovenkant zitten, zitten ze wat betreft de economische groei aan de onderkant, voegde de topvrouw van de ECB aan.

In het basisscenario verwacht de ECB geen recessie. Voor 2023 wordt gerekend op een bescheiden groei van 0,9 procent. De economen van de centrale bank hebben echter ook een negatiever scenario berekend, bijvoorbeeld wanneer er een totale stopzetting van de Russische gasvoorziening komt en er dus rantsoenering nodig is. In dat geval krimpt de economie van de eurozone volgend jaar mogelijk met 0,9 procent, zei Lagarde. Recent heeft Rusland de gaskraan al dichtgedraaid.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is de ECB in zijn basisscenario te optimistisch. ING rekent op een krimp van 0,6 procent in 2023.

"De omvang van de renteverhoging van vandaag bepaalt niet of de economie van de eurozone al dan niet in een recessie terechtkomt en zal de recessie ook niet meer of minder ernstig maken", aldus Brzeski. Een economische krimp wordt volgens de econoom "aangedreven door de energieprijzen en niet door de rentetarieven."

Ook is het nog steeds onduidelijk "of de ECB zo agressief zal blijven verhogen als het suggereert als een recessie werkelijkheid wordt", aldus Brzeski.

De euro/dollar is tijdens de persconferentie van Lagarde gedaald naar 0,9960. De Duitse tienjaarsrente is gestegen naar 1,66 procent en de Italiaanse variant naar 3,93 procent. De Europese aandelenmarkten staan onder druk.