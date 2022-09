Powell herhaalt dat krachtig optreden nodig is in strijd tegen inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve kan de strijd tegen de hoge inflatie niet vroegtijdig staken. Dit zei voorzitter Jerome Powell donderdag tijdens een online bijeenkomst van het Cato Institute in Washington. De centrale bankier bevestigde daarmee dat de Federal Reserve een agressief monetair beleid zal blijven voeren om de inflatie te beteugelen. “Het is heel duidelijk onze mening, en mijn mening, dat we zonder aarzelen krachtig moeten handelen, zoals we ook hebben gedaan, en moeten blijven doen totdat de klus is geklaard", zei Powell. Hij voegde eraan toe dat de centrale bank de situatie zoals die was in de jaren 70 vorige eeuw wil vermijden. Die periode geldt volgens Powell als een "historische waarschuwing" om het monetaire beleid niet te vroeg weer te versoepelen. Er staan voor Powell in aanloop naar de volgende rentevergadering van de Fed op 20 en 21 september geen speeches meer gepland. Dan lijkt de rente weer met 75 basispunten te worden verhoogd. Bron: ABM Financial News

