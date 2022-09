Beursblik: tempo renteverhogingen ECB nu omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft zich vandaag aangesloten bij de Federal Reserve door de rente met 75 basispunten te verhogen, wat agressiever was dan de markten hadden ingeprijsd, maar wel onvermijdelijk. Dit schreef State Street Global Advisors in een reactie na het rentebesluit van de ECB. "De ECB moest krachtig reageren op kritiek dat ze achterop raakte", aldus marktstrateeg Altaf Kassam. State Street verwacht dat de ECB het tempo van zijn renteverhogingen nu zal afbouwen, met een verhoging van 50 basispunten in oktober en 25 basispunten in december. Daarmee komt de depositorente eind dit jaar uit op 1,50 procent. De renteverhoging van vandaag geeft de ECB wat lucht, maar de nieuwe ramingen laten zien dat 2023 waarschijnlijk een moeilijk jaar wordt en de centrale bank heeft daarom zoveel flexibiliteit als mogelijk nodig, aldus Kassam. Volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland, zijn rentegevoelige aandelen als banken de winnaars van de dag. ING steeg 1,5 procent, Deutsche Bank 3,5 procent, UniCredit 2,5 procent en BNP Paribas 2,0 procent. De euro/dollar noteert na het rentebesluit op 0,9969. De euro staat nog steeds onder druk, omdat de renteverhoging van vandaag geen ultra agressieve monetair beleidskoers van de ECB aanwakkert, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Bron: ABM Financial News

