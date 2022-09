Prosus verkocht ruim 1,1 miljoen aandelen Tencent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft vandaag bijna 1,12 miljoen aandelen Tencent verkocht. Dit maakte de internetinvesteerder met een notering op het Amsterdamse Damrak donderdag bekend. Door de verkoop daalde het belang van Prosus in Tencent naar 27,99 procent. Prosus meldde donderdag verder dat het nog eens 192 miljoen aandelen Tencent heeft aangemeld in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, "om de handel in deze aandelen mogelijk te maken". Het aandeel Prosus handelt donderdagmiddag 1,9 procent lager op 57,04 euro. Bron: ABM Financial News

