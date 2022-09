Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het rood.

De centrale banken blijven centraal staan, met een toespraak van Jerome Powell in het verschiet en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank net achter de rug. De ECB verhoogde de rente conform de verwachting met 75 basispunten, stelde de inflatieverwachtingen naar boven bij en de groeiraming voor volgend jaar juist flink naar beneden.



Opmerkingen van Powell over het beleid van de Fed zullen naar verwachting overeenkomen met de agressieve toon van vice-voorzitter Lael Brainard, die woensdag waarschuwde dat hogere rentes "voor enige tijd" nodig zijn om de economie af te koelen.

Amerikaanse aandelen sloten woensdag duidelijk hoger, waarbij de drie belangrijkste Amerikaanse indexen hun sterkste prestaties boekten in ongeveer een maand. "De bescheiden opleving van Wall Street [woensdag] kwam na enkele weken van intense verkoopdruk. Na zo'n snelle daling is een herstel te verwachten. We zien momenteel echter niet de voorwaarden voor een duurzame verbetering van het sentiment op de aandelenmarkten", zei marktanalist Mark Haefele van UBS Global Wealth Management.

Voorbeurs werd verder bekend dat het aantal eerste aanvragen in de VS voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gedaald met 6.000 tot 222.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

Later op de dag volgen nog de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet in juli.

De euro/dollar noteerde op 1,0009. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0001 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9999 op de borden.

Olie werd donderdag tot 0,9 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Gamestop steeg voorbeurs 6,5 procent. De Amerikaanse retailer van computerspellen is het afgelopen kwartaal opnieuw dieper in de rode cijfers gedoken. GameStop meldde in een separaat persbericht dat het een samenwerking is aangegaan met FTX US, een groot Amerikaans cryptoplatform.

Apple daalde voorbeurs 0,6 procent, nadat de techreus woensdag de iPhone 14 presenteerde, evenals drie nieuwe Apple Watch-modellen en zijn nieuwe generatie AirPods.

Snap-CEO Evan Spiegel zei uitdagingen te zien voor zijn bedrijf, nu Snap zich probeert opnieuw uit te vinden, terwijl de uitgaven voor online advertenties onder druk staan. Het aandeel noteerde voorbeurs vlak.

CEO Andy Jassy zei dat Amazon in een minder hoog tempo nieuwe werknemers in dienst zal nemen. Het concern nam tijdens de coronapandemie zoveel mensen aan om aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor nu sprake is van een personeelsoverschot. Het aandeel daalde 0,3 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,8 procent hoger op 3.979,87 punten. De Dow Jones index eindigde 1,4 procent in het groen op 31.581,28 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,1 procent tot 11.791,90 punten.