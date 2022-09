Valuta: euro rond pariteit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag dicht tegen pariteit in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. "Iedereen weet dat de rente vandaag met 75 basispunten wordt verhoogd, waarmee de euro weer kon oplopen naar vanochtend even op 1,0015 dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De verschillen zitten daarmee in de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. Wij verwachten dat zij vanmiddag daarin de groeiramingen voor de eurozone verlaagt en de inflatietaxatie verhoogt", aldus Van der Meer. De handelaar verwacht dat de dollar nog altijd een safe haven-functie blijft vervullen. "Toch zien we de bandbreedte van de euro aan de onderzijde omhoog komen van 0,9700 naar 0,9850 dollar met handhaving van de bovenkant op 1,0250 dollar, waarmee de range wat smaller wordt." Uit het Beige Book van de Federal Reserve bleek woensdagavond dat de economische bedrijvigheid in de VS per saldo sinds begin juli onveranderd is gebleven. De vooruitzichten voor de toekomstige groei blijven over het algemeen zwak De economie van Japan liet in de definitieve berekening in het tweede kwartaal meer groei zien dan eerder berekend. Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de steunaanvragen en de olievoorraden gepland. Vanavond volgt het Amerikaanse consumentenkrediet over juli. De steunaanvragen worden ingeschat op 235.000 tegen 232.000 een week eerder. Sprekers zijn vandaag, naast Lagarde, de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari Charles Evans van Chicago en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die in Detroit de agenda van haar ministerie bespreekt. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,9987 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8691 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,1491 dollar. Bron: ABM Financial News

