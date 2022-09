Correctie: ASR stopt met pensioenproduct ZZP'ers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland stopt eind dit jaar met ZZP Pensioen en geeft daarbij als reden dat dit product niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die de verzekeraar stelt. Bovendien kan vanwege een wijziging in de administratie de dienstverlening niet meer in de huidige vorm worden aangeboden, stelt de verzekeraar. Het huidige ZZP Pensioen heeft een portefeuille met circa 4.500 klanten en een beheerd vermogen van 130 miljoen euro. Deze klanten kunnen overstappen naar een andere lijfrentebeleggingsrekening genaamd Persoonlijk Pensioen, waarmee klanten fiscaal voordelig pensioen kunnen opbouwen. Ze kunnen ook het opgebouwde kapitaal afkopen. Correctie: om aan te geven dat het product geen pensioenverzekering is. Bron: ABM Financial News

