AEX blijft dicht bij huis

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdag dicht bij huis, in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 671,81 punten. "Beleggers wachten af", zo ziet investment manager Simon Wiersma van ING in aanloop naar het rentebesluit vanmiddag. Volgens Wiersma vraagt de markt zich af of de centrale bank de rentes met 50 of 75 basispunten gaat verhogen. "De markt schat de kans op een verhoging van 75 basispunten iets hoger in", aldus Wiersma. ING mikt zelf op een verhoging met 50 basispunten. "Als de ECB het vertrouwen in haar beleid snel wil herstellen, zou een verhoging van 75 basispunten een betere keuze zijn. Daarmee zou de euro iets sterker worden en de inflatiedruk wat kunnen afnemen", aldus de expert van ING. De aankondiging van het Transmission Protection Instrument, waarmee de ECB staatsobligaties uit zwakke eurolanden kan opkopen om zo een te snel oplopende rentespread te dempen, biedt de ECB volgens strateeg Axel Botte van Ostrum "enige ruimte om de rente sneller te verhogen". Na een verhoging van 75 basispunten vandaag, kan de ECB de rente nog tweemaal met 50 basispunten verhogen, in oktober en december, zo verwacht Botte. "Hoe dan ook zal Christine Lagarde een vragenvuur krijgen over de zwakke euro, de energiecrisis en de stijgende rentekosten voor landen met hoge schulden", zo stelde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9988. De olieprijzen stegen licht tot 82,00 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging NN aan kop met 1,2 procent koerswinst. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor NN van 56,50 naar 59,80 euro bij handhaving van het Outperform advies. Prosus noteerde onderaan met een verlies van 1,4 procent, terwijl DSM 1,9 procent inleverde. In de AMX won InPost 6,4 procent en ASR steeg met 2,0 procent. De verzekeraar neemt eind 2022 afscheid van ZZP Pensioen. Vopak daalde met 0,7 procent. In de AScX won B&S 2,4 procent, maar gaf Ordina 1,2 procent prijs. Bron: ABM Financial News

