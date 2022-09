Credit Suisse verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 110,00 naar 115,00 euro met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Daarin stelde de bank dat het nieuwe koersdoel gebaseerd is op de verwachte toekomstige kasstromen van het databedrijf. De taxaties werden door Credit Suisse ook verhoogd, waarmee de raming voor de autonome groei voor dit jaar nu op 5,8 procent komt te staan. In een vorige raming hielden de analisten van de bank het nog op 4,8 procent. Voor het jaar 2023 is de raming voor de autonome groei echter verlaagd van 3,3 naar 3,0 procent op basis van minder goede marktomstandigheden. Voor dit jaar is de taxatie voor de winst per aandeel door Credit Suisse met 3 procent, en voor volgend jaar met 7 procent verhoogd. Wisselkoerseffecten dragen vooral volgend jaar flink bij, aldus de analisten. Wolters Kluwer biedt volgens de bank de belegger kansen als de dollar verder oploopt, de autonome omzetgroei hoger uitvalt en de rendementen op obligatie dalen. Risico's gaan schuil in een dalende dollar, oplopende rendementen en meer concurrentie. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde donderdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 100,35 euro. Bron: ABM Financial News

