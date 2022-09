'Handhaving doelstellingen 2025 door Kendrion positief' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft de doelstellingen voor 2025 gehandhaafd, ondanks de moeilijke afgelopen twee jaar, en dat is positief. Dit oordeelde analist Johan van den Hooven van Edison Research donderdag. Kendrion mikt op een autonome omzetgroei van minimaal 5 procent tussen 2019 en 2025, en een aangepaste EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025. Ook wil Kendrion 35 tot 50 procent van de nettowinst blijven uitkeren aan aandeelhouders. Een positieve boodschap, zo oordeelde Van den Hooven. "Kendrion loopt achter op de verwachting voor de omzetgroei, dus dat duidt op een flinke versnelling in de komende jaren", aldus de analist, die een handhaving van de doelstellingen ook verwacht had. Desondanks zijn er volgens hem twijfels in de markt of Kendrion de doelen zal halen. Maar 2025 ligt nog ver weg, zo zei de analist. Kendrion is van plan Automotive op te splitsen in twee divisies, namelijk een kerntak die zich richt op bestaande technologieën voor auto's met een verbrandingsmotor en een 'E'-tak die zich richt op onder meer autonoom en elektrisch rijden. De opsplitsing noemde Van den Hooven "zeer goed". "We kunnen dan beter zien hoe Kendrion zich ontwikkelt in de nieuwe segmenten. En die nieuwe structuur moet jaarlijks 4 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren." Het aandeel Kendrion steeg donderdagochtend met 0,9 procent tot 15,94 euro. Bron: ABM Financial News

