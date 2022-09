OCI start bouw ammoniafabriek in Texas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI gaat in Texas een ammoniakfabriek neerzetten. Dit maakte de kunstmestfabrikant met een notering op het Damrak donderdag bekend. Het gaat om een faciliteit voor de productie van ammonia met een laag koolstofgehalte, die in eerste instantie 1,1 miljoen ton per jaar moet produceren, maar met de intentie dit te verdubbelen. De productie is gepland van start te gaan in het eerste kwartaal van 2025. Daarnaast is OCI ook een samenwerking voor de lange termijn aangegaan met Navigator en Enerflex voor de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide bij een fabriek in het Amerikaanse Iowa. Hier is naar schatting de komende jaren een investering van circa 60 miljoen dollar mee gemoeid. Ook dit project staat ook gepland gereed te zijn in het eerste kwartaal van 2025. Bron: ABM Financial News

