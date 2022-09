Bloomberg: Miljardenbelang in Tencent duikt op in clearingsysteem Hongkong Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Tencent ter waarde van 7,6 miljard dollar zijn verschenen in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, wat de speculatie voedt dat een grote aandeelhouder mogelijk zijn stukken aan het verkopen is. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag. Ongeveer 192 miljoen aandelen, goed voor een belang van ongeveer 2 procent in de Chinese technologiereus, werden woensdag geregistreerd op het platform, volgens de beurswebsite van Hongkong. Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom aandelen verschijnen in het systeem, maar meestal wordt dit gezien als een voorbode van een verkoop. Beleggers wezen naar Prosus, de meest dominante aandeelhouder in Tencent. Het in Amsterdam beursgenoteerde Prosus heeft een belang van 29 procent in Tencent, nadat het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers meer dan twintig jaar geleden één van de eerste grote investeerders in het Chinese bedrijf werd. Prosus kondigde eind juni aan dat het zijn belang wil terugbrengen om een aandeleninkooopprogramma te financieren, waardoor het aandeel extra onder druk kwam te staan. Donderdag daalde het aandeel Tencent 3 procent en sinds juni werd het meer dan 20 procent minder waard. "Mensen zijn bezorgd dat de grote aandeelhouder stukken zal blijven verkopen", zei Steven Leung van Uob Kay Hian tegen Bloomberg. Ook de Amerikaanse investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway van Warren Buffett verkocht de afgelopen maanden aandelen van het Chinese BYD, de grootste elektronicaproducent van China. Het Japanse Softbank wil zijn belang in e-commercereus Alibaba verkopen. Bron: ABM Financial News

